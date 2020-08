In de Week van NU bespreken we de dood van de 24-jarige Bas van Wijk. Vorige week zaterdag werd de man doodgeschoten bij een zwemplek in Amsterdam. Samen met chef Lindsay Mossink en verslaggever Job van der Plicht hebben we het over wanneer een schietpartij nieuws is, waarom je niet altijd een ooggetuigenverslag kan vertrouwen en waarom je als journalist wel of niet bij een stille tocht moet zijn.

In de Week van NU bespreken presentator en hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman en de redactie het nieuws op NU.nl. Je vindt de Week van NU-podcast elke vrijdagmiddag op NU.nl. De Dit wordt het nieuws-podcast vind je elke maandag tot en met vrijdag 's ochtends en 's middags op NU.nl.

