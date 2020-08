Vrijdag komen de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten bij elkaar om praten over mogelijke sancties tegen Wit-Rusland. Dit naar aanleiding van de omstreden verkiezingsuitslag en het geweld jegens demonstranten. Hoe sterk is de roep om sancties van de Europese Unie? Ik vroeg het aan Han ten Broeke, directeur politieke zaken van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.

