Vrijdag lijkt er eindelijk wat verkoeling te komen, maar voor het zover is, zal je nog te maken krijgen met tropische temperaturen. Hoe kom je door die laatste hete dag heen? Wordt je lichaam bijvoorbeeld koeler door thee te drinken? Kan je blijven sporten? En helpt een ventilator? We vragen het aan thermofysioloog Koen Levels van de KNRB en NOC*NSF.

