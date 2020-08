Het is de belangrijkste prijs die je als voetbalclub kan winnen, de Champions League. Deze competitie is weer op stoom gekomen na een coronabreak, maar woensdagavond gaat de handrem er echt af. Waarom is de Champions League nu leuker, interessanter en spannender dan ooit? We vragen het aan NUsport-verslaggever Rypke Bakker.

Door de coronacrisis werd de Champions League tijdelijk stilgelegd, maar sinds vorige week rolt de bal weer in het miljoenenbal. Toen moesten nog de achtste finales afgewerkt worden, maar woensdagavond staan de kwartfinales op de planning. Met als opener van deze reeks: Atalanta tegen Paris Saint-Germain. In deze podcast hoor je waarom het nu spannender dan ooit is.

