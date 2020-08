Wit-Rusland staat sinds zondagavond op zijn kop door de uitkomst van de presidentsverkiezingen. Alexander Lukashenko zou zijn herkozen met ruim 80 procent van de stemmen. Maar bijna niemand gelooft dat dit daadwerkelijk de uitkomst is. Heeft de president de situatie onderschat? We gaan erover praten met Hubert Smeets, van het journalistieke platform Raam op Rusland en de universiteit van Leiden.

De oppositie dacht namelijk dat ze goede papieren zouden hebben voor de overwinning. De bekendgemaakte uitslag zorgde dan ook voor een golf van ongeloof en woede. De Wit-Russen gingen de straat op om ervoor te zorgen dat de 'laatste dictator van Europa' zijn taken zal neerleggen. Is dit nu nog de enige optie voor de burgers om veranderingen in Wit-Rusland af te dwingen?

