Hittegolven komen steeds vaker voor in Nederland. Sinds het jaar 2000 hebben we er inclusief de huidige al dertien gehad. In de Dit wordt het nieuws-podcast bespreken we of een hittegolf gevaarlijk is en of we deze extreme temperaturen ook aan zagen komen?

Hydroloog en klimaatonderzoeker Niko Wanders van de Universiteit Utrecht vertelt dat hittegolven in Nederland minder uniek worden en hoe we daar mee om kunnen gaan. Ook wordt duidelijk dat een keertje de grasmat niet sproeien niet zo erg is als je wellicht denkt.

