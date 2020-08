Bijna een week geleden werd Beiroet opgeschrikt door een gigantische explosie. Veel organisaties waren al snel ter plaatse om het land te helpen deze ramp te boven te komen. Zo is Artsen zonder Grenzen ook druk bezig met het verlenen van noodhulp. Hoe hun werkzaamheden er momenteel uitzien, vragen we aan Marc Biot, operationeel directeur van Artsen Zonder Grenzen.

De hoofdstad van Libanon werd dinsdag getroffen door de enorme explosie. Zeker 158 mensen kwamen hierbij om het leven en duizenden mensen raakten gewond. Ruim een kwart miljoen Libanezen raakte dakloos en talloze bedrijven zijn verwoest door de schokgolf. Al vóór de explosie bevond het land zich in een diepe politieke en financiële crisis. De vraag naar hulp van organisaties en andere landen is dus groot.

Abonneer je op de podcast

In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Je kunt je ook gratis abonneren op de Dit wordt het nieuws-podcast. iOS-gebruikers kunnen dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl. Voor vragen of feedback stuur je een mailtje naar: podcast@nu.nl.

Je vindt de Dit wordt het nieuws-podcast elke maandag tot en met vrijdag in de ochtend en in de middag op NU.nl.