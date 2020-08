Wielrenner Fabio Jakobsen wordt in elk geval tot vrijdag in coma gehouden. Dat zeggen de artsen in het Poolse ziekenhuis waar hij in de nacht van woensdag op donderdag een vijf uur durende operatie heeft ondergaan. Jakobsen raakte zwaargewond na een crash tijdens de Ronde van Polen en daardoor rijst de vraag hoe veilig het is binnen de wielersport.

De 23-jarige renner wilde inhalen maar doordat Dylan Groenewegen van zijn lijn afweek vloog Jakobsen tegen de hekken en kwam hij hard ten val. De internationale wielerunie veroordeelde de gevaarlijke actie van Groenewegen en daarover hoor je in deze podcast oud-wielrenner Bobbie Traksel van de wielervakbond VVBW.

