Na zes weken zullen premier Rutte en minister de Jonge (Volksgezondheid) het land weer toespreken. De persconferentie zal gaan over stijgende lijn van coronabesmettingen. Wat moet het kabinet doen om dit tegen te gaan en zijn ze nogal wel op tijd met deze wake-up call? We vragen het aan politiek verslaggever Avinash Bhikhie. In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Verdubbelingen in het aantal besmettingen, GGD’s die onder druk staan en burgers die zich steeds minder aan alleen coronaregels houden. Het gaat niet de goed kant op en het doemscenario zou een tweede coronagolf zijn. Daarom heeft het kabinet dan ook voor donderdagvond 19.00 uur een persconferentie ingelast. Wat je ervan kan verwachten en of het niet aan de late kant is, vragen we aan politiek verslaggever Avinash Bhikhie.

