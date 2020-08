Als je Amsterdam of Rotterdam ingaat doe je er goed aan een mondkapje mee te nemen. Op een aantal plekken in het centrum geldt vanaf woensdag namelijk een mondkapjesplicht. Zullen we ons lokaal ook echt gaan houden aan deze verplichting? We praten erover met gedragspsycholoog Martin Appelo. In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De gemeenten zullen met borden aangeven waar de draagplicht geldt en winkeliers hebben posters gekregen waarmee ze het naar de klant kunnen communiceren. Als het dan toch nog iemand ontgaan is zullen er speciale hosts aanwezig zijn die mondkapjes uitdelen. Het zou dus allemaal duidelijk moeten zijn voor zowel inwoners als toeristen.

Maar dan nog wordt het spannend of dit allemaal vlekkeloos verloopt, want er is behoorlijk wat kritiek op het beleid. Zullen we ons lokaal houden aan deze verplichting? Daarover hoor je gedragspsycholoog Martin Appelo.

