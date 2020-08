Suriname heeft een staatsschuld van ruim 2,5 miljard euro en volgens de nieuwe president Chan Santokhi is dit een "financiële catastrofe". Hoe willen ze deze economische puinhoop opruimen? We bespreken het met journalist Roy Khemradj. In de middagpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we wat eerder op de dinsdag is gebeurd.

De kersverse president van Suriname Santokhi sprak duidelijke taal maandag in een persconferentie. Volgens hem zou de Surinaamse oud-president Desi Bouterse een overheidsschuld van ruim 2,5 miljard euro achtergelaten hebben.



Het zou gaan om vele buitenlandse leningen, binnenlandse schuldverplichtingen en ook nog miljoenen aan binnenlandse schulden. In het kort een hoop economische kopzorgen.



Santokhi beloofde in zijn campagne en nu als president de grote economische problemen van Suriname aan te willen pakken. Moet Suriname internationaal uit de brand geholpen worden of kunnen ze zelf hun zaakjes opknappen?

