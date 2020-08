In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Een 72-jarige man zou zijn gedood door twee mannen die hij kende uit een tbs-kliniek in Almere. Een van hen was op verlof en de ander was uitbehandeld verklaard. Vandaag begint de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de verdachten.

In deze podcast vertelt rechtbankverslaggever Joris Peters alles over deze opvallende zaak en of we met een structureel probleem te maken hebben. Want het is niet de eerste keer dat een tbs'er op verlof of na een behandeling de fout ingaat, met alle gevolgen van dien.

