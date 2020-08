In de middagpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag. Je hoort het vaak in de zomer: zwemmers die in de problemen raken in zee. We praten met Sander Zeilstra van de Reddingsbrigade Nederland.

Zondagochtend werd het lichaam gevonden van de vijftienjarige Hagenaar, die vrijdagavond met twee vrienden in de problemen raakte in zee bij Monster. Een ongeval dat helaas niet op zich staat.



Zondag overleed namelijk ook een 37-jarige man nadat hij bij Julianadorp drie kinderen uit het water wist te redden. Donderdag kwamen drie tieners bij Callantsoog al in de problemen door een muistroom. En vorige maand overleed een veertienjarig Duits meisje bij Ameland.



Komende week lopen de temperaturen weer flink op. Drukte op het strand ligt dus voor de hand. Des te belangrijker om je bewust te zijn van de gevaren van de zee. Je hoort in deze podcast wat een mui is, wat je moet doen als je in zo'n stroom terecht komt en hoe je op een veilige manier in zee kan zwemmen.

