In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

In deze podcast gaan we het hebben over de coronacrisis in het Verenigd Koninkrijk. Er zijn meer dan 300.000 besmettingen met het coronavirus vastgesteld en bijna 46.000 coronapatiënten overleden.

Afgelopen vrijdag moest de aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen met zeker twee weken worden uitgesteld vanwege een grote toename van het aantal bestemmingen. Een dag eerder werden in Noord-Engeland juist coronamaatregelen aangescherpt. Het leidt tot angst voor een tweede golf en kopzorgen voor ondernemers die hun inkomsten zien kelderen. Voor de horeca heeft de Britse regering iets nieuws verzonnen.

Met de regeling Eat Out to Help Out hoopt de Britse regering dat Britten horecaondernemingen weer zullen ondersteunen. Dit kan door tegen een wat lagere prijs wat eten of drinken te kopen. Er is echter veel kritiek op dit plan. Hoe dat zit, vragen wij aan Vanessa Lamsvelt die voor EenVandaag verslag doet over het Verenigd Koninkrijk.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op de Dit wordt het nieuws-podcast. iOS-gebruikers kunnen dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl. Voor vragen of feedback stuur een mailtje naar: podcast@nu.nl.

Je vindt de Dit wordt het nieuws-podcast elke maandag tot en met vrijdag in de ochtend en in de middag op NU.nl.