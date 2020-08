In de Week van NU bespreken presentator en adjunct-hoofdredacteur Colin van Hoek en de redactie het nieuws op NU.nl.

In deze Week van NU praten we over het cijfercircus rond het coronavirus. Met getallen kun je veel kanten op. Zo zijn er lokale cijfers over het aantal besmettingen in gemeenten, maar die kunnen een verkeerd beeld schetsen van de daadwerkelijke situatie. Dus hoe kies je dan het juiste verhaal? Je hoort adjunct-hoofdredacteur Colin van Hoek en samenstellers Kim Einder en Joost Nederpelt erover.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op de Dit wordt het nieuws-podcast. iOS-gebruikers kunnen dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl. Voor vragen of feedback stuur een mailtje naar podcast@nu.nl.

Je vindt de Week van NU-podcast elke vrijdagmiddag op NU.nl. De Dit wordt het nieuws-podcast vind je elke maandag tot en met vrijdag 's ochtends en 's middags op NU.nl.