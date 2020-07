In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Aankomend weekend of begin volgende week maakt de Democratische presidentskandidaat Joe Biden bekend wie zijn vicepresidentskandidaat en running mate gaat worden. Wat voorheen een symbolische functie was, kan nu zeer bepalend zijn voor de toekomst van de Verenigde Staten. Waarom dat is hoor je van buitenlandredacteur Matthijs le Loux.

