In de middagpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we wat eerder op de donderdag is gebeurd.

De roep om een lokale of regionale mondkapjesplicht klinkt steeds luider. Amsterdam en Rotterdam komen nu zelfs met een gedeeltelijke verplichting om zo de verspreiding van het coronavirus een halt willen toeroepen.

Maar niet-medische mondkapjes zouden volgens verschillende onderzoeken toch niet werken? En ook de juridische mogelijkheden voor zo'n verplichting lijken op z'n minst onzeker. Waarom lijkt er dan toch zoveel animo voor een lokale regeling te zijn? Je hoort Joris Peters van de NU.nl-redactie hierover in de Dit wordt het nieuws-podcast.

