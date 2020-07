In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

NASA lanceert naar verwachting donderdagmiddag de nieuwe Marsrover: Perseverance. Deze robot vormt de eerste stap in de Amerikaanse missie materialen van Mars naar aarde te halen. De rover, lancering en gehele missie hebben een gezamenlijk prijskaartje van zo'n 2 miljard dollar (1,7 miljard euro); des te meer reden om alles vlekkeloos te laten verlopen.

Perseverance zal niet alleen scherpere foto's van het oppervlak van de rode planeet maken, maar ook steen- en bodemmonsters maken. Je hoort ruimtevaartdeskundige Erik Laan over deze missie.

