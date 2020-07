In de middagpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we wat eerder op de woensdag is gebeurd.

Woensdag heeft de Nederlandse turnbond KNGU zich in een persconferentie uitgelaten over de vele verhalen over schandalen in de turnwereld. Verschillende topturnsters deden een boekje open over de handelwijze van Nederlandse topcoaches. Het zou gaan om grensoverschrijdend gedrag en ze voelden zich geïntimideerd.

Na het horen van deze verhalen heeft de KNGU besloten het topsportprogramma van de turnsters stil te leggen tot het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag en intimidatie is afgerond. Daarnaast zijn de betrokken coaches zijn op non-actief gesteld. Wat heeft zich allemaal afgespeeld in de turnzalen en hoeveel verhalen komen nu boven water? We gaan erover praten met NUsport-verslaggever Daan de Ridder.

