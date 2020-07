In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Saoedi-Arabië laat dit jaar slechts duizend moslims toe aan de de hadj, de belangrijke islamitische bedevaart richting Mekka. Daartoe heeft het land besloten vanwege de coronapandemie.

Het aantal bedevaartganger is daarmee veel lager dan in voorgaande jaren. Toen ging het om miljoenen moslims die richting Mekka trokken voor deze heilige gebeurtenis.

Wat kunnen we dit jaar verwachten en wat doen de autoriteiten om de hadj ook in komende jaren veilig te houden? Daarover hoor je Marjo Buitelaar, hoogleraar hedendaagse islam bij de Rijksuniversiteit Groningen in de Dit wordt het nieuws-podcast.

