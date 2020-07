In de middagpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we wat eerder op de dinsdag is gebeurd.

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland loopt verder op. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) rapporteerde dinsdag bij de publicatie van de weekcijfers 1.329 nieuwe besmettingen. Dat zijn er 342 meer dan vorige week. De GGD's zien ook een toename van het aantal tests. Nederlanders laten zich in groten getale testen, maar kunnen we het met de huidige capaciteit wel aan? We gaan hierover in gesprek met GGD-directeur Sjaak de Gouw.

