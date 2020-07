In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

In de rechtszaak die Johnny Depp heeft aangespannen tegen de Britse tabloid The Sun, is een belangrijke rol weggelegd voor zijn ex Amber Heard. De twee zouden elkaar het leven zuur hebben gemaakt toen ze korte tijd getrouwd waren.

The Sun noemde Depp een vrouwenmishandelaar in de krant, en dat is waar deze zaak om draait. Entertainment-verslaggever Lara Zevenberg praat je bij over de afgelopen drie weken.

