Begin deze maand besloot het Hooggerechtshof met zeven stemmen voor en twee tegen dat een openbaar aanklager in New York het recht heeft de financiële gegevens van de president Donald Trump in te zien. Trump strijdt al jaren om deze papieren geheim te houden, ook al is het al tientallen jaren een traditie onder presidenten om open kaart te spelen.

De president moet voor in totaal acht jaar aan belastingaangiftes overhandigen, van zowel hemzelf als zijn bedrijven. Openbaar aanklagers in New York willen de documenten graag inzien om erachter te komen of hij zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare zaken.

Gaat hij nog in beroep tegen deze beslissing van het hooggerechtshof? Verwacht wordt dat hij dit maandag officieel bekend zal gaan maken. We gaan erover praten met Amerikadeskundige Diederik Brink.

