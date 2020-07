In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

In deze podcast gaan we het hebben over een zeer beladen heropening in Istanboel. De deuren van de Hagia Sophia zullen vrijdag weer open gaan als moskee en dan specifiek voor het vrijdaggebed.

Het bouwwerk met de enorme koepel en zijn vier minaretten was oorspronkelijk gebouwd als Grieks-orthodoxe kerk. Toen het Ottomaanse Rijk de stad Constantinopel, het hedendaagse Istanboel, veroverde in 1453, werd de Hagia Sophia in gebruik genomen als moskee. In 1934 werd het bouwwerk een museum. Tegenwoordig staat de Hagia Sophia op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

Begin juli maakten wij al een podcast over de vraag of de Hagia Sophia weer een moskee mag worden. Twee weken geleden kwam er groen licht van de hoogste rechtbank van het land.

Waarom was een verandering nodig of gewenst? Dat vragen wij aan Turkijekenner Nick Augusteijn.

