Gratis geld voor inwoners van ontwikkelingslanden. Volgens de Verenigde Naties is een basisinkomen voor de allerarmsten dé oplossing voor de financiële gevolgen van de coronacrisis.

De armoedegrens in Afrika ligt bij 3,20 dollar per dag (ongeveer 2,76 euro). En inmiddels zijn 2,7 miljard inwoners daar onder beland. Als zij de komende negen tot twaalf maanden financiële ondersteuning krijgen dan zou het continent beschermd kunnen worden tegen een ramp.

Maar is het plan ook uitvoerbaar? In deze podcast hoor je econoom Jeroen de Lange die met 100WEEKS op een bijzondere manier strijdt tegen armoede in Afrika.

