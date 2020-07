In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Het kort geding van brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) tegen de Nederlandse Staat vindt donderdag plaats. De organisatie wil dat de coronamaatregelen gelijk worden getrokken met die van andere sectoren.

Wat betekent dit straks voor een bezoekje aan een restaurant? We gaan hierover in gesprek met Dirk Beljaarts van KHN. Verder praten we over deze rechtelijke stap met René Boerdam, voorzitter van het Nederlands Horeca Gilde (NHG) en Liping Lin, directeur van de Vereniging Chinese-Aziatische Horeca Ondernemers (VCHO).

