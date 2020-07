In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

België houdt z'n hart vast voor een tweede coronagolf. Het zou deze week erop of eronder zijn voor onze zuiderburen. De Belgen zagen vorige week een stijging van 66 procent in het aantal besmettingen vergeleken met de week daarvoor. In absolute aantallen gaat het om zo'n tweehonderd nieuwe besmettingen per dag. Viroloog Marc Van Ranst van de KU Leuven vertelt in de Dit wordt het nieuws-podcast over de situatie in België en hoe de overheid de stijging tegen wil gaan.

