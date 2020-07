In de middagpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we wat eerder op de dag is gebeurd.

In de Amerikaanse stad Portland wordt al maanden geprotesteerd tegen racisme en politiegeweld. De ordetroepen werden twee weken geleden naar de stad gestuurd, nadat president Donald Trump een decreet ondertekende dat Amerikaanse monumenten en gebouwen in de stad moet beschermen om zo de orde te bewaren. Dat lijkt nu echter averechts te werken. Hoe dat zit, bespreken we met buitenlandredacteur Matthijs le Loux.

