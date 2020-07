In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben met succes een raket richting Mars gelanceerd. De lancering van de Hoop-satelliet zou eigenlijk vorige week al moeten plaatsvinden, maar door slecht weer werd het twee keer verplaatst.

Het is een historische stap voor de VAE, want het is het eerste Arabische land dat een raket naar Mars heeft gestuurd. China en de Verenigde Staten vliegen het land de komende weken achterna. Waarom wil iedereen naar Mars?

We vragen het aan Artemis Westenberg, directeur van Explore Mars Europe.

