In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Vrijdag en zaterdag zullen de Europese regeringsleiders in Brussel bijeenkomen voor een extra ingelaste EU-top. Daar zal gesproken worden over de meerjarenbegroting voor 2021-2027 en het Europese antwoord op de economische gevolgen van de coronacrisis.

We weten al dat het om een herstelfonds met een waarde van 750 miljard euro zal gaan. Hoe dat ingevuld zal worden, is echter nog de vraag. Een deel hiervan zal namelijk uit giften of subsidies bestaan, of uit wat Nederland in eerste instantie graag zou zien: leningen.

Het Nederlandse kabinet wordt gesteund door een handjevol landen, maar weet dat de tegenstanders in de meerderheid zijn. Met welk gevoel zal premier Mark Rutte naar de extra EU-top afreizen? We vragen het aan politiek verslaggever Edo van der Goot.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op de Dit wordt het nieuws-podcast. iOS-gebruikers kunnen dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl. Voor vragen of feedback stuur een mailtje naar: podcast@nu.nl.

Je vindt de Dit wordt het nieuws-podcast elke maandag tot en met vrijdag in de ochtend en in de middag op NU.nl.