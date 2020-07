In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Wie wordt de nieuwe lijsttrekker van het CDA? Woensdag wordt rond 12.00 uur duidelijk wie heeft gewonnen: Pieter Omtzigt of Hugo de Jonge. Vorige week ging het al over de CDA-verkiezing in de Dit wordt het nieuws-podcast.

Afgelopen weekend werd vervolgens duidelijk dat er nog geen winnaar was met als gevolg nog een stemronde. Verder werd de strijd nog even op scherp gezet door een interview met CDA'er Wopke Hoekstra in De Telegraaf. Politiek verslaggever Edo van der Goot legt uit wat voor gevolgen dit zou kunnen hebben.

