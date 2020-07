In de middagpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we wat eerder op de dinsdag is gebeurd.

Het is een van de meest ceremoniële dagen van het jaar, de derde dinsdag van september; Prinsjesdag. De ceremonie van dit jaar is alleen wel heel erg uitgekleed vanwege de pandemie waarin we met z'n allen zitten.

Zo zal er geen koets door Den Haag rijden met daarin de koning en koningin, is er geen balkonscène en fans worden verzocht om thuis te blijven. De Troonrede was al eerder verplaatst naar de Grote Kerk in plaats van de Ridderzaal. De gebruikelijke locatie biedt namelijk geen ruimte om alle leden van de Eerste en Tweede Kamer corona-proof te ontvangen.

Het is de tweede ceremoniële dag die compleet op de schop moet. Zo werd Koningsdag dit jaar ook al Woningsdag. We gaan hierover in gesprek met Justine Marcella, hoofdredacteur van Vorsten.

