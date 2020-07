In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Ghislaine Maxwell verschijnt dinsdag via een videoverbinding voor de rechter in New York. De rechterhand van voormalig multimiljonair Jeffrey Epstein staat terecht voor onder meer het ronselen van minderjarigen die door Epstein werden misbruikt, maar Maxwell zou zich zelf ook schuldig hebben gemaakt aan dat laatste.

Wie is deze vrouw, wat wil de Amerikaanse justitie nu met haar en hoe omvangrijk is haar rol in het netwerk van Epstein? Je hoort Amerikadeskundige Diederik Brink.

