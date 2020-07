In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

In mei werden parlementsverkiezingen gehouden in Suriname. De grote vraag was wie de winnaar werd: Chan Santokhi of de zittende president Desi Bouterse. De verkiezing liep uit in een groot verlies voor Bouterse en Santokhi werd met zijn partij de grootste.

Maandag kiest het parlement van Suriname, De Nationale Assemblée, wie de nieuwe president en vicepresident van het land gaan worden. Veel keus is er niet, want er staan maar twee namen op de lijst: Santokhi voor het presidentschap en Ronnie Brunswijk voor het vicepresidentschap. Niet iedereen is enthousiast over Brunswijks kandidatuur. Dit vanwege zijn criminele verleden en zijn loopbaankeuzes.

Over de verkiezing van maandag praten we met journalist Roy Khemradj.

