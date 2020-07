In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De val van Srebrenica is zaterdag precies 25 jaar geleden. De Nederlandse blauwhelmen van Dutchbat moesten uit naam van de Verenigde Naties tienduizenden bedreigde moslims beschermen in het Bosnische plaatsje.

Zij moesten later echter machteloos toekijken hoe de grootste genocide in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog zich ontvouwde. Het Nederlandse Dutchbat kon niet verhinderen dat zeker achtduizend moslims werden vermoord.

Het is een 25 jaar oud trauma dat nog steeds een grote rol speelt in het leven van de Dutchbatters. Hierover gaan we in gesprek met ex-Dutchbatter Freerk Meuken en Olaf Nijeboer, oud-Dutchbatter en bestuurslid van de vereniging Dutchbat-III.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op de Dit wordt het nieuws-podcast. iOS-gebruikers kunnen dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl. Voor vragen of feedback stuur een mailtje naar: podcast@nu.nl.

Je vindt de Dit wordt het nieuws-podcast elke maandag tot en met vrijdag in de ochtend en in de middag op NU.nl.