In de middagpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we wat eerder op de donderdag is gebeurd.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) wijst het gratieverzoek van de langstzittende gevangene van Nederland af. Het gaat om Loi Wah C., die in 1989 veroordeeld werd tot een levenslange gevangenisstraf voor viervoudige moord op een Chinees gezin in Rotterdam. Hij zit al bijna 33 jaar in de cel, ondanks meerdere gratieverzoeken van zijn advocaat.

Het gerechtshof gaf een positief advies en vindt dat C. mag worden vrijgelaten. Maar de minister negeert dit. En dat is opmerkelijk, want het is voor het eerst in de geschiedenis dat zo'n advies niet wordt opgevolgd.

In deze podcast vertelt oud-universitair docent straf(proces)recht Wiene van Hattum van de Stichting Forum Levenslang waarom dit zorgelijk is.

