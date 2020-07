In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De Antillen en Nederland staan recht tegenover elkaar om noodhulp. Nederland biedt geld met voorwaarden, maar de eilanden voelen zich niet serieus genomen. De Antillen hebben geld nodig vanwege de coronacrisis. Nederland staat open om hulp te bieden, maar dat gaat dus wel gepaard met strikte voorwaarden. Voorwaarden waar de eilanden duidelijk niet op staan te wachten. We gaan hierover in gesprek met hoogleraar geschiedenis Gert Oostindie van de Universiteit Leiden.

