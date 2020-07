In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De Australische deelstaat Zuid-Australië is vooralsnog relatief gespaard gebleven tijdens de wereldwijde COVID-19-pandemie. De deelstaat telt zo'n vierhonderd coronabesmettingen en vier geregistreerde doden. Vanwege de nieuwe uitbraak in Melbourne, in de naastgelegen staat Victoria, is de grens tussen beide gebieden nu gesloten. Je hoort de Nederlandse cardioloog Johan Verjans van het Royal Adelaide Hospital vanuit de gelijknamige Australische stad.

