De schooldeuren in Regio Noord blijven gesloten. Niet vanwege de coronapandemie, maar omdat ze daar officieel vakantie hebben. Andere regio's moeten nog één of twee weken wachten en dan is ook daar de druk van de ketel.

Het onderwijs heeft een bijzondere tijd achter de rug. Van via een videoverbinding lesgeven, naar opgesplitst weer terug de klas in en uiteindelijk volledige klassen op de basisscholen en gesplitste groepen op de middelbare scholen. Dat zijn een hoop veranderingen in een paar maanden tijd.

Hoe was voor de docenten zelf van het basis- en voortgezet onderwijs? Dat vragen we aan Jacqueline Diehl, leerkracht op een montessorischool in Haarlem en Martine Lokhorst, docent Nederlands en geschiedenis op een middelbare school in Hilversum.

