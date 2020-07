In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Wanneer laat je land weer op stoom komen als je nog midden in een epidemie zit? Het was en blijft de vraag voor Amerika. In Nederland hebben wij een week achter de rug van een reeks versoepelingen. Aan de andere kant van de oceaan hebben ze dagelijks te maken met records aan coronabesmettingen.

Zo zijn er donderdag meer dan 53.000 COVID-19 gevallen gemeld en in 37 van 50 staten van het land werd daarnaast een stijgende lijn in het aantal besmettingen waargenomen. Daardoor staat nu de teller van het totale aantal besmettingen in het land op meer dan 2,7 miljoen.

Amerika wordt dus weer geteisterd door een recordbrekende coronagolf. Hoe reageert het land en zijn president hierop? Dat vragen we aan buitenlandredacteur Matthijs le Loux.

