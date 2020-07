In de middagpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we wat eerder op deze donderdag is gebeurd.

EncroChat beloofde gebruikers dat ze honderd procent veilig met elkaar konden chatten zonder pottenkijkers. Daarom werd het communicatienetwerk veelvuldig gebruikt door criminelen die openlijk met elkaar praatten over drugshandel, liquidaties en andere misdaadzaken.

Maar die belofte kon de chatservice niet helemaal waarmaken, want de politie slaagde erin de servers te kraken en keek maandenlang mee. Dat heeft een schat aan waardevolle informatie opgeleverd, maakte de politie vandaag bekend.

In deze podcast vertelt verslaggever Joris Peters welke gevolgen dit gaat hebben.

