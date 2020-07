In de middagpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we wat eerder op de woensdag is gebeurd.

Een referendum in Rusland dat je eigenlijk niet als referendum mag beschouwen. Al zeven dagen is in Rusland een volksstemming bezig en woensdag is de officiële laatste dag. Experts zijn sceptisch of deze volksstemming wel eerlijk verloopt en Russen worden ingepakt met presentjes en een vrije dag. Allemaal om mensen te beïnvloeden om te gaan stemmen over een pakket ingrijpende hervormingen.

Waaronder of president Vladimir Poetin tot 2036 zou kunnen aanblijven als president. Alles wat je erover moet weten hoor je van Hella Rottenberg, van het kennisplatform Raam op Rusland.

