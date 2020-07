In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Op 1 juli 1863 werd de slavernij in Nederland afgeschaft. Nederland was een van de laatste landen ter wereld die daar een einde aan maakte.

Jaarlijks wordt op 1 juli nu Keti Koti in Nederland gevierd, maar de dag is nog lang niet bij iedereen bekend. Dat terwijl het toch om een grootste gebeurtenis in de Nederlandse geschiedenis gaat.

In de Dit wordt het nieuws-podcast hoor je cultuurhistoricus Nancy Jouwe over de betekenis en het belang van Keti Koti.

