Een brief van de Belgische koning Filip heeft flink wat stof doen opwaaien bij onze zuiderburen. Hij heeft op de zestigste verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid namelijk een brief naar de president van het Afrikaanse land gestuurd waarin hij zijn "diepste spijt" betuigt voor de door België gepleegde "geweld- en gruweldaden" in de voormalige kolonie.

Congo was van 1885 tot 1960 een kolonie van België. Met name koning Leopold II kon in de kolonie op veel kritiek rekenen. Recent nog werden standbeelden van de oud-koning beklad en verwijderd. Wat hij precies heeft gedaan en hoe beide landen nu terugkijken op hun koloniale band, vragen we aan hoogleraar koloniale geschiedenis Idesbald Goddeeris van de KU Leuven.

