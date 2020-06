In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Thijs H. wordt verantwoordelijk gehouden voor het doodsteken van drie wandelaars in mei 2019. Dinsdag maakt het Openbaar Ministerie de strafeis tegen hem bekend. Voor die strafeis is de toestand waarin H. verkeerde erg belangrijk.

Zelf zegt H. dat hij in psychose zat. Experts van het Pieter Baan Centrum achten hem dan ook volledig ontoerekeningsvatbaar. Echter zijn er acties geweest van H. die kunnen duiden op bewust handelen. Je hoort rechtbankverslaggever Lisa van der Wal in de Dit wordt het nieuws-podcast over het verloop van de zaak.

