Deze podcast gaat over een advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) over de vitaliteit van de Nederlandse landbouw-, bos- en natuurbodems. Want door intensief gebruik, gevaarlijke stoffen en klimaatverandering staat alles goed onder druk, met alle gevolgen van dien.

Het probleem van de bodem stelt de Rli in dit advies aan de kaak en ze geven ook gelijk aanbevelingen hoe we deze zorgwekkende ontwikkeling tegen kunnen gaan. Hierover gaan we in gesprek met commissievoorzitter en raadslid Krijn Poppe.

