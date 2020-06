In de Week van NU bespreken presentator en hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman en de redactie het nieuws op NU.nl.

De ruzie bij Veronica Inside is zo hoog opgelopen dat besloten is de laatste aflevering voor de zomerstop te schrappen. Wel vermoedt Talpa dat het programma na de zomerstop weer zal terugkeren op televisie. Volgens de directie van de televisiezender hebben Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp tijd nodig om te bedaren en tot zinnen te komen.

Het is niet de eerste keer dat er ruzie is binnen het team. En in het verleden kwam het steeds weer goed. In de Week van NU, onze openbare redactievergadering, vragen we ons af hoe echt de ruzie eigenlijk is? Dat doen we met Rypke Bakker, coördinator van de sportredactie en met Sjan Verhoeven, coördinator van de entertainmentredactie.

