Zondag zal Polen in het teken staan van de presidentsverkiezingen. In aanloop naar deze belangrijke dag leek het alsof het coronavirus compleet was verdwenen uit het land: handen schudden, op de foto gaan en knuffels uitdelen. Alles werd uit de kast gehaald voor de campagnes, ongeacht het virus. Alleen de economische gevolgen van de coronacrisis kunnen nu beslissend zijn voor deze verkiezingen.

Buitenlandredacteur Matthijs le Loux heeft zich deze week in de Poolse presidentsverkiezingen gestort. Waar hij normaal voor NU.nl nieuws uit Amerika of het Verenigd Koninkrijk volgt, heeft hij nu een NUweekend-stuk geschreven over deze opmerkelijke verkiezingen.

