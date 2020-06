In de middagpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we wat eerder op de donderdag is gebeurd.

Een aantal Nederlandse moskeeën staat onder invloed van landen als Saoedi-Arabië, Qatar en Koeweit, blijkt uit een rapport van de parlementaire commissie die beïnvloeding door onvrije landen onderzocht. Zo'n 20 tot 25 moskeeën in ons land ontvangen geld om vervolgens het salafisme, een fundamentele stroming binnen de islam, te verkondigen.

De commissie probeerde met het onderzoek meer zicht te krijgen op die geldstromen en de gevaren. Maar zorgt het ook voor een oplossing? In deze podcast hoor je commissievoorzitter en CDA'er Michel Rog daarover.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op de Dit wordt het nieuws-podcast. iOS-gebruikers kunnen dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl. Voor vragen of feedback stuur een mailtje naar: Podcast@nu.nl.



Bevalt deze middageditie van onze podcast of mis je wellicht iets wat de afleveringen nog completer zou maken? Reageer hieronder via ons discussieplatform NUjij.