We voelen ons veilig in Nederland, blijkt uit onderzoek door Unisys dat tussen eind maart en begin april van dit jaar - tijdens het begin van de coronacrisis - is uitgevoerd.

Nederlanders voelen zich zelfs het veiligst van alle vijftien landen die zijn meegenomen in het onderzoek, waaronder België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Toch heeft het coronavirus wel impact gehad op het gevoel dat hier heerst. Daar kan psycholoog en publicist Martin Appelo meer over vertellen.

